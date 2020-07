Combustíveis vão descer 1 cêntimo depois de dez semanas seguidas a subir

Os preços dos combustíveis vão sofrer uma redução a partir da próxima segunda-feira, dia 20 de julho, colocando um ponto final numa série de dez valorizações semanais consecutivas, em linha com o cenário registado nos preços do petróleo nesta semana.De acordo com os cálculos do Negócios, há margem para uma redução de 1 cêntimo no preço do gasóleo simples para os 1,2304 euros por litro, depois de ter registado o preço mais elevado desde meados de abril, no início desta semana.