Depois da brutal subida ocorrida na segunda-feira, com o gasóleo a aumentar 16,4 cêntimos (já com intervenção da fórmula governamental) e a gasolina a encarecer seis cêntimos por litro (sem impacto da fórmula do Governo), os combustíveis vão descer na próxima semana. Os números ainda não estão fechados, mas segundo as cotações desta quinta-feira, e sem nenhum efeito da fórmula que considera o IVA e o ISP, a estimativa era para uma descida de oito cêntimos no gasóleo e cinco cêntimos a gasolina.