Combustíveis vão registar descida histórica. Gasóleo e gasolina baixam entre 5 e 6 cêntimos

Atestar o depósito de um automóvel com motor a combustão vai voltar a ficar mais barato a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março, com os preços internacionais do gasóleo e da gasolina a sofrerem quedas acentuadas devido ao coronavírus.Segundo os cálculos do Negócios, há margem para uma descida de 6 cêntimos na gasolina simples 95 para os 1,335 euros por litro, ao passo que existe a possibilidade de uma queda de 5 cêntimos no gasóleo simples para os 1,228 euros por litro. A acontecer, na próxima semana o preço da gasolina estará em valores mínimos desde agosto de 2016 e o preço do gasóleo em mínimos desde setembro de 2017.Ao Negócios, uma fonte do setor petrolífero disse que o preço do gasóleo simples deverá sofrer uma queda de 3,5 cêntimos por litro e o preço da gasolina simples 95 uma desvalorização de 6,5 cêntimos por litro.