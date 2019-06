Preço dos combustíveis vai registar maior subida desde abril

Após quatro semanas de alívio nos preços, os combustíveis voltam às subidas na próxima segunda-feira, culpa sobretudo das crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irão, bem como da descida das reservas norte-americanas de crude.

Esta semana a tonelada métrica da gasolina aumentou perto de 5% (tendo em conta a média das cotações diárias em euros). Uma variação que, tendo em conta os cálculos do Negócios, aponta para uma subida mínima de 2 cêntimos por litro na gasolina simples nos postos de abastecimento em Portugal.

Tendo em conta que este combustível está a ser vendido em Portugal a um preço médio de 1,488 euros, na próxima segunda-feira vai regressar a valores acima de 1,50 euros por litro. A confirmar-se o agravamento de 2 cêntimos subirá para 1,508 euros por litro.

No caso do gasóleo as subidas deverão ser mais suaves. Nos mercados este combustível ficou 2,5% mais caro esta semana, o que de acordo com os cálculos do Negócios, aponta para um aumento de 1 cêntimo por litro no gasóleo simples. Esta semana o preço médio praticado nos postos de abastecimento em Portugal é de 1,327 euros, pelo que subirá para 1,337 euros.

A confirmarem-se estas variações, os aumentos previstos para 1 de julho nos dois combustíveis serão os mais acentuados desde a segunda semana de abril, em que a gasolina também ficou cerca de 2 cêntimos mais cara e a subida do gasóleo aproximou-se de 1 cêntimo.

Os aumentos previstos para segunda-feira só não são mais acentuados porque o euro valorizou face ao dólar. A subida dos combustíveis nos mercados reflete o aumento dos preços do petróleo esta semana, com a matéria-prima a ser impulsionada pelo facto de os Estados Unidos terem ameaçado com novas sanções ao Irão, e de as reservas de crude nos Estados Unidos terem registado a queda mais acentuada desde 2016.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).