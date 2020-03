Combustíveis vão ter queda histórica. Gasolina pode cair 12 cêntimos

Os preços dos combustíveis em Portugal vão registar uma queda avolumada a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de março, acompanhando o cenário negativo que se viveu no mercado petrolífero durante esta semana, avança o Jornal de Negócios Na segunda-feira passada, quando os preços do petróleo (Brent e WTI) afundaram mais de 30%, o Negócios já tinha adiantado que o preços dos combustíveis poderiam ter uma das maiores quedas dos últimos anos, com o gasóleo e a gasolina a terem elasticidade para uma desvalorização de 9 cêntimos por litro cada. No caso do gasóleo, o cenário mantém-se. Na gasolina, as quedas podem ser ainda maiores, já que o preço deste combustível cotado desceu ainda mais nas últimas sessões.