Os preços dos combustíveis vão continuar a descer no mercado nacional. Segundo apurou o CM e consultando os dados da Direção-Geral de Energia (que revela os preços médios de venda ao público já com os descontos), os preços da gasolina e do gasóleo praticados no início de agosto estão mais baixos do que os registados em abril.A gasolina simples custava em abril, por exemplo, 1,989 euros o litro e esta quinta-feira estava nos 1,889. Já o gasóleo estava nos 1,927 em abril e esta quinta-feira nos 1,826 euros o litro.

Estes preços estão em linha com a descida do barril de petróleo (Brent), que esta quinta-feira estava em torno dos 93 dólares (níveis abaixo do pré-guerra), o que não invalida os elevados lucros obtidos pelas empresas petrolíferas. O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) acusou as empresas petrolíferas e de gás de “ganância grotesca”, que “está a punir as pessoas mais pobres e vulneráveis, enquanto destrói a nossa única casa”. António Guterres pediu mesmo aos governos de todo o Mundo que imponham mais impostos sobre estes “lucros extraordinários” e que utilizem os recursos para “apoiarem as pessoas mais vulneráveis”.





Guterres lembrou que os lucros combinados das maiores empresas a nível global aproximaram-se dos 100 mil milhões de dólares no primeiro trimestre e que o negócio neste setor tem um “custo enorme” em efeitos ambientais.



Mais 84,7 milhões nos cofres do Estado

Nos primeiros seis meses do ano, o Estado arrecadou com o Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) mais de 1,6 mil milhões de euros, refere a execução orçamental de junho. Para travar a subida dos preços, o Governo abdicou de 66,6 milhões dessa receita. Mesmo assim, o que cobrou com este imposto ficou 84,7 milhões acima do que foi cobrado na mesma altura de 2021, explicado pela subida do preço dos combustíveis em virtude da guerra.