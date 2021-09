O fundador da fábrica de calçado Armando Silva, que vai encerrar até final do ano e dispensar 62 trabalhadores, faleceu quinta-feira à noite. Tinha 101 anos. Trabalhou até aos 94 e, depois disso, visitava quase todos os dias a unidade industrial que abriu em 1946, segundo uma notícia avançada esta sexta-feira pelo ‘Negócios’.









A morte do comendador Armando Silva ocorreu três dias depois de ter sido anunciado que a fábrica a que deu nome, que produzia calçado masculino de gama alta em São João da Madeira, vai encerrar as portas até final do ano e dispensar os seus 62 trabalhadores.

“Cento e um anos. É com esta idade que o senhor Armando Silva, como carinhosamente é chamado em São João da Madeira, nos deixa. Cem anos de histórias, de pessoas, de desafios, de aventuras e um legado de inspiração e de dedicação”, lê-se num ‘post’ publicado pela associação do setor do calçado (APICCAPS) no Facebook.