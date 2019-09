Comer um gelado em casa ou na geladaria? Fisco impõe IVA máximo para gelados vendidos ao balcão

Comer um gelado na esplanada ou ao balcão tem custos diferentes? Desde 2016 que sim e um gelado saboreado na esplanada tem um IVA 10% menor do que um gelado pedido ao balcão.A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) entende que a taxa intermédia de 13%, aplicada à restauração, não deverá ser extensível aos casos em que há, na prática, uma compra em "take away" como é o caso da compra deste produto ao balcão.