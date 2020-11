Comércio quer perdão fiscal para sobreviver às novas restrições para travar a Covid-19

Os setores do comércio e da restauração exigem perdões fiscais, incentivos a fundo perdido para pequenas e médias empresas, bem como o regresso do layoff simplificado para evitar uma onda de insolvências. Face às novas restrições, os apoios atuais são vistos como insuficientes. E depois do Natal, avisam, muitos negócios poderão vir a fechar portas.



"Há empresas que vão chegar ao final do ano e perceber que, como estão, não têm viabilidade", antecipa João Vieira Lopes. O presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP) explica que procurará forçar a entrada de novas medidas para as empresas mais afetadas no Orçamento do Estado de 2021.

No setor da restauração, por exemplo, praticamente metade já admite a insolvência. "Para aguentarmos, precisamos de apoios mais robustos", diz Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP. A associação entregou ao Governo um "programa de emergência" com 10 medidas: só a redução do IVA para os 6% permitiria aguentar 46 mil empregos. Insatisfeita com a burocracia do apoio à retoma, a associação que representa a restauração pede ainda o regresso do layoff simplificado até ao final do próximo ano.





"O que pedimos ao Governo é que olhe menos ao défice. Senão para o ano, com o desemprego, ele ainda vai ser maior", avisa Miguel Pina Martins, presidente da Associação de Marcas de Retalho e Restauração, que representa as lojas em centros comerciais. A preocupação é ainda maior em vésperas de Natal, altura com que muitas empresas estavam a contar para equilibrar as contas. "Mais dos que as restrições em si, o problema é o pânico que está a ser gerado quanto ao que aí vem".A falta de confiança e a incerteza no bolso das famílias faz-se já sentir no movimento nas lojas. "Nos últimos dias, nota-se essa redução", conta António Sampaio de Mattos, da Associação Portuguesa de Centros Comerciais, antevendo um significativo encerramento de lojas e falências "se as coisas piorarem em termos de restrições".Perante a maior procura devido ao Natal, o setor alerta que as limitações aos horários de funcionamento poderão contribuir para maiores aglomerados nas grandes superfícies. Já no comércio tradicional, a preocupação está mesmo no menor número de pessoas a circular nas ruas, devido ao teletrabalho, que voltou a ser obrigatório.Por isso mesmo, o setor pede uma "partilha de sacrifícios" nas rendas. Ao contrário do que acontece nos centros comerciais, o comércio local continua obrigado a pagar as rendas na íntegra. A CCP deseja que o orçamento de 2021 permita uma renda em função das quebras na faturação, sendo depois o senhorio compensado com uma descida no valor pago em IRS.

Insolvências disparam

Um estudo da Cosec indica que, face a 2019, as insolvências deverão disparar 33% até ao final de 2021, ano em que a economia crescerá 6%.



Perdas acima dos 40%

O comércio antecipa perdas na ordem dos 40% também para este período de natal.



Trocas até janeiro

As trocas serão alargadas até ao fim de janeiro. A intenção é que as compras de natal comecem já, evitando ajuntamentos.



Advogados tentam travar restrições

A Ordem dos Advogados (OA) anunciou que decidiu apoiar o recurso para o Tribunal Constitucional de uma advogada que questiona a proibição da circulação de pessoas entre concelhos, por considerar que põe em causa a liberdade de circulação.



Porto é o único que não reabre mercados

Os autarcas do Grande Porto decidiram "reabrir as feiras nos municípios [da área metropolitana], com exceção do concelho do Porto". A decisão não se aplica a feiras de velharias. Serão também implementado os horários máximos legais, ou seja, 22h00 para o comércio e 22h30 para os restaurantes. No Norte estão ativos 110 surtos na comunidade e 44 em lares. Mais de mil doentes estão internados nos hospitais da região (174 estão nos cuidados intensivos).



"Só temos as feiras para pôr pão na mesa"

"Ainda bem que vão manter a feira semanal de Braga. Não era justo para os feirantes, nem para nós que vimos cá comprar a preços mais baixos e com mais variedade". A opinião de Daniela Cerqueira espelha o pensamento das centenas de clientes que, ontem de manhã, passaram pela feira semanal, depois de conhecida a decisão da autarquia bracarense em permitir que as feiras continuem a realizar-se em todo o concelho.



Os feirantes também respiram de alívio. "Só temos as feiras para poder pôr pão na mesa. Por muito pouco que se ganhe, é sempre melhor que não ganhar nada. Parados em casa, nenhum alimento chega às nossas casas", sublinha o feirante. O município pediu ainda aval à autoridades de saúde para a realização da feira biológica no Mercado Cultural do Carandá.



A par de Braga, também Guimarães, Famalicão e Barcelos mantêm a realização dos mercados de levante. Já na Área Metropolitana de Lisboa, os autarcas decidiram por unanimidade manter todas as feiras.