Banca saca 285 milhões em 'luvas' de crédito

A comissão aplicada pelos bancos no processamento de uma prestação mensal de um crédito leva, a um só cliente, em 30 anos, o equivalente a 954 euros. As contas são feitas pela Deco, associação para a defesa do consumidor que defende a extinção desta taxa “abusiva” sobre o débito em conta do valor relativo à cobrança de prestações bancárias.









“Os clientes são penalizados pelo facto de estarem a cumprir o contrato que assinaram com o banco, o que consideramos um abuso”, diz a Deco, sublinhando que , “em média, cada consumidor pode estar a pagar todos os meses 2,65 euros pela comissão de processamento da prestação”. “Num crédito à habitação, a manterem-se estes valores, ao fim de 30 anos (duração média destes contratos), os consumidores poderão ter pagado pelo menos 954 euros a mais ao banco”, destaca a associação.

Nas contas da associação, o montante destas comissão “aumentou 44% nos últimos cinco anos”. “A comissão de processamento da prestação não corresponde a qualquer serviço efetivamente prestado. Ainda que os bancos sejam criativos na interpretação das suas obrigações legais, há uma clara violação da lei quando decidem cobrar por serviços que não prestam”, destaca a Deco. Em Portugal, existem cerca de 13 milhões de contratos de crédito e a associação estima que a taxa aplicada ao processamento das prestações bancárias rendam às instituições financeiras o equivalente a 285 milhões de euros por ano.





No final de fevereiro, o Parlamento aprovou na generalidade vários projetos de lei para a limitação das comissões bancárias, incluindo a de processamento da prestação. As propostas desceram à especialidade, mas os trabalhos foram atrasados pela pandemia. Amanhã, o grupo de trabalho das comissões bancárias reúne-se para analisar as propostas dos partidos para convergência de um texto único que constituirá a versão final da lei.



Preço das casas estava a subir 10% antes da pandemia

O Índice de Preços da Habitação cresceu 10,3% em termos homólogos de janeiro a março, mais 1,4 pontos do que no trimestre anterior, segundo dados divulgados pelo INE, que sinalizam já uma forte queda em março. “O comportamento das vendas de habitações neste trimestre poderá ter sido condicionado pelas restrições impostas pelo estado de emergência, decretado a 19 de março”, sinaliza.