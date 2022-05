Comissão Europeia ainda aguarda proposta energética ibérica mas garante rápido aval

A Comissão Europeia disse esta quarta-feira que ainda aguarda a proposta oficial de Portugal e Espanha para o estabelecimento de um mecanismo temporário que permitirá fixar o preço médio do gás nos 50 euros por MWh, garantindo rápido aval.

"Na sequência do acordo político de princípio alcançado a 26 de abril, a Comissão aguarda com expectativa os projetos detalhados de medidas espanhol e português, que ainda não foram apresentados formalmente ou na forma de projeto", indica fonte oficial do executivo comunitário, em resposta escrita enviada à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, em causa estão "informações essenciais sem as quais a Comissão não pode concluir a sua avaliação".