Comissão Europeia antecipa revisão em baixa do crescimento económico e subida da inflação

A Comissão Europeia antecipou esta segunda-feira uma revisão em baixa do crescimento económico da zona euro e da União Europeia (UE) este ano e "ainda mais" em 2023, enquanto a inflação será revista em alta, nas previsões divulgadas na quinta-feira.

"Vamos apresentar as nossas previsões económicas mais tarde nesta semana e o que vemos é que o crescimento económico se está a revelar resiliente este ano, mas é de esperar uma revisão em baixa este ano e ainda mais no próximo ano porque há muitas incertezas e riscos", declarou o vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta de "Uma economia que funciona para as pessoas".

Falando à entrada para uma reunião de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), Valdis Dombrovskis avisou que, "infelizmente, a inflação continua a surpreender pela negativa e, por isso, vai ser novamente revista em alta".