Comissão Europeia divulga na próxima semana avaliação sobre o OE2022

A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira que vai divulgar, na próxima segunda-feira, a sua avaliação sobre o plano português de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), quando publica também a sua decisão sobre as regras orçamentais europeias em 2023.

"Quanto ao projeto de plano orçamental [de Portugal], apresentaremos o nosso parecer na próxima semana, provavelmente no âmbito do pacote de primavera do Semestre Europeu", revelou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

Em entrevista à agência Lusa e outros meios europeus, em Bruxelas, Paolo Gentiloni apontou que "o plano [orçamental] foi apresentado, evidentemente, tendo em conta a situação política e parlamentar do momento da entrada em vigor do Governo e com o grau de flexibilidade que a Comissão tem sempre neste tipo de situações".