Comissão Europeia publica previsões marcadas por segunda vaga da Covid-19

A Comissão Europeia publica esta quinta-feira as suas previsões macroeconómicas de outono, em altura de segunda vaga de covid-19, devendo piorar as previsões do PIB e prever uma recuperação mais lenta da economia devido ao agravamento da situação sanitária.

Com vários países da União Europeia (UE) a imporem novamente medidas restritivas para tentar conter o ressurgimento das infeções com o novo coronavírus -- como novos confinamentos e encerramento de estabelecimentos de comércio e restauração --, o executivo comunitário atualiza hoje as suas projeções para a economia, que têm vindo a ser agravadas desde o início da pandemia, em março passado.

Queda de 9,3% do PIB nacional em 2020



A Comissão Europeia (CE) melhorou a previsão para a queda da economia portuguesa em 2020, esperando agora uma contração de 9,3%, o que compara com os 9,8% previstos em julho.



Desemprego nacional nos 8,0% este ano



A taxa de desemprego portuguesa para 2020 irá situar-se nos 8,0% este ano, depois de ter previsto 9,7% em maio.



Défice para 7,3% e dívida nos 135,1% em 2020



O défice e a dívida pública portuguesa para 2020, irá ter um saldo orçamental de -7,3% do Produto Interno Bruto (PIB), como o Governo, e uma dívida pública de 135,1% do PIB.