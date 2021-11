Competição pode levar bancos a assumirem demasiados riscos, avisa Mário Centeno

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse esta quinta-feira que a transição digital é uma oportunidade para o setor bancário, mas avisou que estes podem decidir assumir demasiados riscos de crédito para aumentar a rentabilidade.

Na conferência 'Banca do Futuro', organizada pelo Jornal de Negócios, Centeno disse que a transição digital é uma "oportunidade para o setor bancário português", mas também alertou que, perante nova competição, os bancos podem ser "induzidos a assumir mais risco de crédito para aumentar rendibilidade e ser competitivos", que se pode revelar prejudicial.

Sobre novos operadores que entram no setor financeiro, o governador do Banco de Portugal afirmou que é fundamental que reguladores e o poder legislativo garantam "condições de igualdade entre diferentes participantes do mercado".

Contudo, afirmou o ex-ministro das Finanças do PS (Governo de António Costa), sendo que o futuro passa pela tecnologia, atualmente, subsiste o problema de as 'bigtechs' (grandes empresas tecnológicas que também já começaram a atuar no setor financeiro, como Amazon ou Facebook) estarem fora da regulação.

Os bancos considerados mais tradicionais têm criticado a regulação dos novos operadores, considerando que estes não têm de cumprir o mesmo nível de exigências.