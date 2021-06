Componente do pedido de capital para o Novo Banco em avaliação externa, revela Centeno

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, afirmou esta quarta-feira que está a ser feita uma avaliação externa sobre uma componente do pedido de capital formulado pelo Novo Banco.

"À situação concreta que coloca está a ser, do ponto de vista do Fundo de Resolução, a ser dada resposta. Foi pedida uma avaliação externa em relação a uma determinada componente do pedido de capital do Novo Banco", referiu Mário Centeno, em resposta a uma questão sobre o facto de o Novo Banco ter anunciado a obtenção de uma providência cautelar para receber 112 milhões de euros do Fundo de Resolução, depois de esta entidade ter transferido 317 milhões de euros.

Falando na conferência de imprensa de apresentação do Boletim Económico de junho, em Lisboa, Mário Centeno disse ainda que se está "a proceder a essa avaliação". "E estamos em crer que ela resolverá, de uma forma ou de outra, o que vier a ser a opinião externa sobre essa injeção", acrescentou.