De um modo (muito) simplista: é duas vezes mais difícil comprar casa hoje do que há 30 anos. É verdade que os salários portugueses aumentaram, mas o preço das casas registou um aumento superior e tornou-se muito mais difícil adquirir um imóvel. A gentrificação afeta principalmente os mais jovens.A crise habitacional não se reduz aos grandes centros urbanos (Lisboa e Porto), mas é aqui que se sente de forma mais dura. Os dados do Instituto Nacional de Estatística e do Banco de Portugal mostram que nos últimos 30 anos se registou um aumento exacerbado do preço dos imóveis e que o mesmo não foi acompanhado pelos salários nacionais.