Comunicações no topo das queixas na Deco

As comunicações voltaram a liderar as queixas recebidas pela Deco através do portal ‘Reclamar’. Conflitos relacionados com a fidelização de clientes, a qualidade do serviço e a faturação motivaram grande parte das reclamações, que atingiram as seis mil.O portal de reclamações contabilizou, até 15 de dezembro, 27 503 queixas, das quais 79% foram encerradas com sucesso, adianta a associação do consumidor. Em média, as empresas demoraram oito dias a responder às reclamações apresentadas através da plataforma.Segundo a Deco, só a Meo registou, ao longo deste ano, 2598 reclamações, enquanto a Nos motivou 2048 queixas na plataforma ‘Reclamar’. A Vodafone, que surge em quarto lugar na tabela atrás dos CTT, contou com 1349 registos.Com 1159 queixas registadas ao longo do ano, a TAP ocupa o quinto lugar das empresas mais reclamadas, problemas decorrentes da pandemia, como cancelamento de voos.Foram ainda registadas 7120 queixas no setor dos bens de consumo, nomeadamente por atrasos na receção de produtos comprados pela internet.