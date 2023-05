Concertos fazem disparar faturação na hotelaria e restauração de Coimbra

A faturação da restauração e hotelaria do concelho de Coimbra cresceu 63% entre 17 e 21 de maio, comparativamente à média semanal registada desde o início deste ano, devido a grandes eventos na cidade, revelou a Reduniq Insights.

O relatório da maior rede nacional de aceitação de cartões nacionais e estrangeiros e marca da UNICRE concluiu que a faturação destes setores registou um crescimento bastante expressivo no período em que se realizaram os concertos dos Coldplay e teve início a Queima das Fitas.

"Os dados comprovam que a organização de grandes eventos, como os concertos dos Coldplay e a Queima das Fitas, uma das mais conceituadas festas académicas do país, permitem atrair os clientes nacionais e estrangeiros para estas regiões do país", salientou Tiago Oom, porta-voz da Reduniq Insights, citado num comunicado enviado esta quarta-feira à agência Lusa.

Segundo o responsável, "este género de atividades, que têm uma duração superior a um dia, acabam por obrigar a permanecer na localidade, impulsionando, assim, uma maior procura por hotéis e restaurantes".

O relatório concluiu também que, entre 17 e 21 de maio, o concelho de Coimbra registou um aumento de 15% das transações e 8,4% da faturação dos negócios, face à mesma semana de 2022.

"Analisando a performance homóloga, a restauração registou uma variação positiva de 55%, com um aumento do consumo estrangeiro e nacional de 113% e 45%, respetivamente", pormenoriza o comunicado.

De acordo com a nota, a hotelaria registou um crescimento de 48%, marcado pelo aumento de 84% do consumo estrangeiro e 22% do consumo nacional.

No setor da hotelaria, em particular, a transação média registada, entre 17 e 21 de maio, "foi de 112,9 Euro -- valores mais elevados do que os registados na mesma semana de 2022 (87,9 Euro) e, em média, desde o início do ano (95,8Euro)".

"A procura por este e outros setores de atividade, resultou num aumento de 15% do número de transações e de 8,4% da faturação dos negócios no concelho de Coimbra, entre 17 e 21 de maio e face à mesma semana do ano anterior -- com o distrito [de Coimbra] a registar um crescimento de 12% no mesmo período", lê-se no comunicado.

O crescimento pode ser justificado, segundo a Reduniq, "pelo aumento da faturação estrangeira no concelho, que representou 10,2% do total da faturação, cerca de 63% acima do registado no ano passado".

Comparativamente ao período homólogo, a faturação espanhola registou um crescimento muito significativo de 258%.

A banda britânica Coldplay realizou quatro concertos na cidade de Coimbra, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio, que serviram de arranque à digressão europeia do "Music of the Spheres", que lotaram, nesses dias, o Estádio Cidade de Coimbra, com a passagem de mais de 200 mil pessoas pelo recinto.