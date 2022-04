Concurso aberto para o novo presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional

Está aberto o concurso para o novo presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que decorre até 14 de abril, cujo cargo conta com um salário bruto de 6892 euros, segundo nota publicada pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (Cresap).





Como noticia o, o atual presidente, António Valadas da Silva, mantém-se no cargo, mas em regime de substituição até à conclusão do concurso público, segundo despacho do Governo.