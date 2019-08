Confiança dos consumidores sobe pelo quinto mês em agosto e clima económico estabiliza

A confiança dos consumidores manteve em agosto a subida iniciada em abril, após ter diminuído nos cinco meses anteriores, e o clima económico estabilizou, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de estatística (INE).Segundo o INE, a evolução do indicador de confiança dos consumidores (que melhorou de -8,0 pontos em julho para -7,6 pontos em agosto) "resultou do contributo positivo de todas as componentes, perspetivas relativas à situação económica do país e à realização de compras importantes, opiniões sobre a situação financeira do agregado familiar e expectativas sobre a evolução futura da situação financeira do agregado familiar".Já o clima económico estabilizou em 2,3 pontos em agosto (o mesmo nível registado em julho), "após ter diminuído ligeiramente no mês anterior" (em julho face a junho), indica o INE.Em agosto, os indicadores de confiança diminuíram no Comércio e nos Serviços, tendo aumentado na Indústria Transformadora e na Construção e Obras Públicas.O indicador de confiança dos consumidores resulta da média das respostas a um conjunto de quatro perguntas que o INE faz a uma amostra de agregados familiares, nomeadamente sobre qual a situação financeira do respetivo lar (agregado familiar), nos últimos 12 meses, qual a situação financeira do lar (agregado familiar), nos próximos 12 meses, qual a situação económica geral do país, nos próximos 12 meses, e se o agregado espera gastar mais ou menos dinheiro em compras importantes (como mobiliário, eletrodomésticos, computadores ou outros bens duradouros), nos próximos 12 meses.Os inquiridos devem responder entre cinco níveis de resposta. À primeira pergunta as respostas possíveis são: melhorou muito, melhorou um pouco, manteve-se, piorou um pouco, piorou muito ou não sabe.Para as duas perguntas seguintes as respostas possíveis são: melhorar muito, melhorar um pouco, manter-se, piorar um pouco, piorar muito ou não sabe.Para a última questão, se espera gastar mais ou menos dinheiro em compras importantes, as respostas possíveis são muito mais, um pouco mais, o mesmo, um pouco menos, muito menos ou não sabe.São inquiridos mensalmente 2.760 agregados familiares, de acordo com o documento metodológico do inquérito qualitativo de conjuntura aos consumidores do INE.A taxa de resposta em agosto foi de 72,7% e a taxa de resposta média dos últimos 12 meses foi de 71,9%.