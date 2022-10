Confirmado aumento das pensões entre 4,43% e 3,53% em janeiro

Cerca de 2,7 milhões de pensionistas terão em janeiro um aumento entre 4,43% e 3,53% em função do valor da pensão, confirma o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

De acordo com o documento entregue esta segunda-feira no parlamento, em 2023, "o Governo procede a uma atualização histórica das pensões, a mais alta desde a entrada no euro, com aumentos desde 4,43% até 3,53%, dependendo do valor da pensão".

Os aumentos ficam, no entanto, abaixo da inflação prevista para o próximo ano, de 7,4%.