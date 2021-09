O congestionamento do tráfego marítimo mundial, aliado à escalada do preço dos fretes, está a provocar em Portugal "o adiar de muitos negócios e a paralisação de muito investimento e novos contratos", assegura o bastonário da Ordem dos Despachantes Oficiais (ODO). Ao Negócios , Mário Jorge sublinha que, por causa da situação periférica de Portugal, as companhias marítimas estão a efetuar rotas para outros países europeus com portos mais acessíveis, tais como Espanha, Holanda e França.