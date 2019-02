Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Construção de hotel em terreno para revenda dita fim da isenção do IMT

Na origem desta resposta está uma sociedade por quotas que adquiriu um prédio rústico para posterior revenda.

12.02.19

A compra de um terreno para posterior revenda, por uma imobiliária, pode não pagar IMT, mas este benefício fiscal extingue-se caso aí seja construída uma unidade hoteleira.



A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) é frequentemente confrontada com dúvidas e questões dos contribuintes e num dos pedidos que lhe chegou teve de pronunciar-se sobre se a transformação de um prédio rústico (um terreno sem construções) em urbano faria ou não caducar a isenção do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas (IMT) que foi concedida no momento da compra.



Na resposta, publicada no seu site, a AT admite que "a ocorrência ou realização de determinando tipo de procedimentos legais" sobre prédios rústicos, nomeadamente loteamentos, "não determina o fim da isenção do IMT", mas sublinha que o mesmo não sucede quando em causa está a instalação no referido terreno de uma unidade hoteleira.



A lei permite que não haja lugar ao pagamento de IMT no momento da compra, caso o imóvel em causa se destine a revenda (tendo esta de ocorrer no prazo máximo de três anos) ou, entre outras condições, o prédio não ser objeto de nova revenda.



Só que, a meio do processo, a empresa em causa decidiu avançar com um pedido de viabilidade para instalar no local um empreendimento turístico composto por vários edifícios, entre hotel rural e unidades de alojamento local. O objetivo é revender o imóvel no prazo de três anos.



E foi este o contexto que a levou a questionar o fisco sobre se, com esta alteração, poderia manter a isenção de IMT que lhe tinha concedida. A resposta da AT foi negativa.



"O loteamento de prédio rústico, adquirido com isenção (...) com a sua posterior venda por lotes, não conduzia à perda da referida isenção, por não configurar o destino diferente do da revenda", precisa a AT, ressalvando que, neste caso, "o bem que vai ser objeto de transmissão, compreendendo os edifícios e as infraestruturas envolventes não é o mesmo que foi adquirido, não se afigurando a transmissão dessa nova realidade subsumível ao conceito de revenda".



Ou seja, "a finalidade imediata não é a de revenda, mas sim a de instalação de um empreendimento turístico no prédio adquirido" pelo que há lugar à "caducidade do benefício da isenção de IMT de que [o contribuinte] usufruiu no momento da aquisição".