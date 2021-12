O programa IVAucher, criado para ajudar os setores mais afetados pela crise causada pela pandemia permitiu o reembolso de 37 milhões de euros aos consumidores aderentes, o equivalente a 76% do saldo disponível, segundo fonte do Ministério das Finanças. O prazo para utilização do resto das quantias acumuladas, no valor de 12 milhões de euros, termina esta sexta-feira.