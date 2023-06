O valor dos novos créditos ao consumo atingiu no mês de abril um montante superior a 550,5 milhões de euros, uma redução na ordem dos 4,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando os empréstimos para este fim foram de 578,2 milhões de euros, de acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).









Ver comentários