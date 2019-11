Consumo das famílias faz crescer economia

Foram as compras das famílias que permitiram que a economia portuguesa pudesse crescer entre julho e setembro deste ano. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o consumo privado aumentou 1,1% entre o segundo e o terceiro trimestre. Este ritmo de crescimento é praticamente o dobro do registado três meses antes: 0,6%.Sem o desempenho do consumo privado não teria sido possível atingir um PIB positivo no terceiro trimestre: o indicador cresceu 0,3%. O valor é precisamente metade do ritmo de crescimento registado entre abril e junho (0,6%).A contribuir para o resultado mais recente esteve a procura interna, com um contributo de 0,9 pontos percentuais. Sem ela, sustentada no consumo das famílias, o crescimento em cadeia do PIB teria sido nulo, já que compensa o peso negativo de 0,6 pontos percentuais da procura externa líquida.O consumo das famílias permite também equilibrar as contas perante um outro indicador, o investimento, que está a abrandar: a taxa de variação em cadeia foi de 1%, quando no trimestre anterior se encontrava nos 1,2%.Com as famílias a comprar mais, essa variação é mais notória nos bens duradouros: o indicador cresceu 1,9%.De julho a setembro, diz o INE, o emprego, ajustado de sazonalidade aumentou 0,7% face a igual período de 2018.Em comparação com o trimestre anterior, as exportações totais diminuíram 0,8% em termos reais entre julho e setembro.