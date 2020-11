O consumo das famílias portuguesas retirou a economia portuguesa da recessão económica no terceiro trimestre do ano. O desconfinamento e as férias de verão levaram a um crescimento do consumo privado durante os meses de julho, agosto e setembro, fazendo com que o Produto Interno Bruto (PIB) registasse um aumento de 13,3% em termos reais quando comparado com o trimestre anterior.









É habitual considerar que uma economia entrou em recessão quando se verifica uma redução do PIB medido em termos reais (descontado o efeito da inflação) em dois trimestres seguidos. Acontece que, depois de, em termos homólogos, o PIB ter caído 2,4% nos primeiros três meses do ano, a riqueza nacional sofreu um enorme trambolhão nos meses de abril, maio e junho. Uma contração de 16,4% em termos homólogos, o maior da história económica do Portugal democrático.

Os meses de verão levaram a um crescimento dos gastos em alojamento, restaurantes e alimentação, que virou a tendência recessiva verificada até então. No entanto, quando comparada com o mesmo período do ano passado, a atividade económica continua a registar uma forte quebra na ordem dos 5,7%. As exportações, que têm sido um motor da economia nacional, continuam a registar uma quebra de 15,2%, recuperando da diminuição de 39,4% registada no segundo trimestre do ano. Os números desagregados deverão ser conhecidos no próximo dia 30.