Consumo de combustíveis aumenta 6,6% de março para abril, avança Entidade Reguladora

O consumo de gasolina, gasóleo, gás de petróleo liquefeito (GPL) e combustível para aviação aumentou 6,6% em abril, uma subida de 32,35 quilotoneladas (kton) face ao mês anterior, que acompanhou a inversão de trajetória iniciada em março.

O boletim da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), esta quarta-feira divulgado, reafirma terem sido as medidas de desconfinamento as responsáveis pela inversão da trajetória no consumo de derivados do petróleo, dando conta de aumentos em abril de 10,02 kton no 'jet' para os aviões, 10,12 kton na gasolina e 18,36 kton no gasóleo, traduzindo respetivamente subidas, face a março, de 43%, 15,6% e 5,1%.

Em contraciclo, o consumo de GPL diminuiu em abril 34,76 kton, menos 15% do que em março.