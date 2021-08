Consumo de combustíveis "mantém crescimento" e sobe 10,82% em julho

O consumo de combustíveis aumentou 10,82% em julho deste ano, face ao mesmo mês de 2020, "seguindo a tendência que se tem registado no último trimestre", divulgou hoje a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE).

"Registou-se um aumento nas introduções ao consumo [registos efetuados, para efeitos fiscais, pelos comercializadores grossistas de combustível], a nível nacional, no mês de julho de 2021, seguindo a tendência que se tem registado no último trimestre", lê-se numa nota, publicada pela entidade fiscalizadora do setor.

Dos valores introduzidos pelos operadores, no Balcão Único da Energia, continuam visíveis os sinais de recuperação, destacando-se o aumento no 'jet' [combustível usado pela aviação], com uma subida de 31,37% face ao mês anterior e 109,92% face ao mês homólogo, afetado por medidas de restrições à circulação", refere.