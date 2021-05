Consumo de gás natural sobe 57% em abril em termos homólogos

O consumo de gás natural aumentou 57% em abril face ao mesmo mês de 2019, movido pela utilização das centrais de produção de energia elétrica a gás natural, divulgou hoje a REN -- Redes Energéticas Nacionais.

Segundo a REN, no segmento convencional "o crescimento foi também significativo", com uma variação homóloga de 13,8%.

No período de janeiro a abril, o consumo acumulado anual de gás natural regista ainda, contudo, uma queda homóloga de 1,7%, resultado de uma contração de 15,6% no segmento de produção de energia elétrica e de um crescimento de 4,2% no segmento convencional, que abrange os restantes consumidores.