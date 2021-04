Consumo e rendimento das famílias na UE e zona euro recuam no 4.º trimestre de 2020

O consumo e o rendimento das famílias por habitante recuaram, no quarto trimestre de 2020, tanto na zona euro quanto na União Europeia (UE), segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, na zona euro, o rendimento 'per capita' diminuiu 2,9%, após um aumento de 12,4% no trimestre anterior e face a um recuo homólogo de 0,3%.

Por seu lado, o rendimento familiar real por habitante recuou 0,8% no quarto trimestre de 2020, após um aumento de 4,2% no período anterior e uma quebra de homóloga de 0,5%.

Na UE, o consumo real das famílias 'per capita' diminuiu 2,7% no quarto trimestre de 2020, face ao aumento de 11,7% no anterior e à diminuição de 0,3% no período homólogo.

Ao mesmo tempo, o rendimento familiar real per capita diminuiu 0,3% no quarto trimestre de 2020, após um aumento de 3,5% no terceiro trimestre de 2020 e de 0,1% nos últimos três meses de 2019.