O peso do crédito ao consumo no total dos empréstimos concedidos pelos bancos às famílias está a crescer desde há cinco anos. Em agosto de 2021 correspondia a 32% da dívida global contraída pelos particulares junto das instituições financeiras, contra os 26% que representava no mesmo mês de 2016, segundo informação do Banco de Portugal (BdP) a que o CM teve acesso.