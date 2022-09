Um pequeno empresário do retalho passou a receber faturas de eletricidade para pagar seis mil euros, mais do triplo do que pagava por mês. “Sem dormir há 15 dias”, Eduardo Santos garante ao CM que o negócio não gera rendimentos para pagar estes “aumentos brutais”.



O aumento do preço da eletricidade foi comunicado em maio pela Aldro, a empresa que fornece os dois pequenos supermercados (Lisboa e Miratejo) de Eduardo Santos e que justificou a alteração tarifária com a entrada em vigor do mecanismo ibérico.









