Pagamentos em atraso aos hospitais diminuem 102 milhões de euros.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 16:41

O saldo das Administrações Públicas foi positivo em Setembro no valor de 1338 milhões de euros diz a Direção Geral do Orçamento. Esse mesmo salto positivo representa uma melhoria de 1885 milhões de euros face ao período homólogo.



A evolução do salto em contabilidade não inclui a despesa de 913 milhões de euros, considerada para o défice orçamental.

A receita fiscal do Estado sobe então para 5,4%, superior ao aumento da despesa, 2,2%.

Os pagamentos em atraso aos hospitais diminuem 102 milhões de euros.