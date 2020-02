Contas congeladas de Isabel dos Santos põem salários da Efacec em risco

Isabel dos Santos avisou esta sexta-feira que o arresto de contas em Portugal está a "impedir" o pagamento de salários, de impostos e a fornecedores.A empresária angolana, suspeita de gestão danosa em Angola, defendeu em comunicado que o congelamento das contas pessoais e empresariais em Portugal significa um "sério risco de destruição de valor para todos os stakeholders", contrariamente ao que diz ter acontecido em Angola.Em reação, o conselho de administração da Efacec, na qual Isabel dos Santos é a principal acionista, já veio dizer que o pagamento de salários não está em causa, falando numa "gestão independente e [que] reúne todas as condições para honrar os compromissos acordados" com trabalhadores e fornecedores.No mesmo comunicado, a principal visada do escândalo Luanda Leaks informa que, dos 571 milhões de euros pedidos emprestados à banca portuguesa, apenas tem 180 milhões por liquidar.