Contas do Estado com excedente de 259 milhões de euros

Melhoria de 2.072 milhões de euros face ao período homólogo.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 16:24

As conta do Estado apresentaram até outubro um excedente global de 259 milhões de euros, representando uma melhoria de 2.072 ME face ao período homólogo, explicada por um crescimento da receita (5,4%) superior ao aumento da despesa (2,1%).



A evolução do saldo em contabilidade pública não inclui a despesa com a injeção de 792 milhões de euros no capital do Novo Banco e do empréstimo de 121 milhões ao fundo de recuperação de créditos dos lesados do BES.



A evolução da despesa beneficia do fim do pagamento dos duodécimos do Subsídio de Natal nos salários e pensões, que são pagos em novembro e dezembro no valor de 2.980 milhões de euros