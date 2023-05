A divulgação dos resultados, depois do fecho das contas do primeiro trimestre, está a revelar aumentos expressivos nos lucros das maiores empresas em Portugal. Só a Galp obteve um lucro de 250 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, mais 62% face ao período homólogo do ano passado.



“Os resultados da Galp no primeiro trimestre refletem um forte desempenho operacional, nomeadamente no [segmento] ‘industrial & midstream’ e nas atividades comerciais”, refere a petrolífera na comunicação feita esta sexta-feira ao mercado.









