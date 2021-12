O contrato com a renda habitacional mais antiga data de 1938, conclui um inquérito feito pela Associação Nacional de Proprietários (ANP) a que o CM teve acesso. O valor médio das rendas antigas (anteriores a 1990), com tectos máximos fixados por lei em função dos rendimentos ou da idade dos inquilinos, é de 154,05 euros, metade do valor máximo permitido.