Contrato de habitação fica válido até à morte

Os inquilinos podem ficar a morar na mesma casa toda a vida, a troco de uma caução, e do pagamento da renda, conforme prevê o diploma que regulamenta os contratos vitalícios de habitação, que entra esta sexta-feira em vigor.O Direito Real de Habitação Duradoura (DHD) visa proporcionar às famílias uma solução de habitação estável, sem que tenham de comprar. "(... )Faculta (...) o gozo de uma habitação alheia como residência permanente por um período vitalício, mediante o pagamento ao respetivo proprietário de uma caução pecuniária e de contrapartidas periódicas", diz o decreto-lei publicado em Diário da República.Ou seja, além de uma renda mensal, o arrendatário tem de pagar uma caução, durante 30 anos, que deve ser "entre 10% e 20% do valor mediano das vendas por metro quadrado de alojamentos familiares, por freguesia, aplicável em função da localização da habitação e da área constante da respetiva caderneta predial (...)". Nos primeiros 10 anos, o morador tem o direito a lhe seja devolvida a totalidade da caução, se renunciar.A partir do 11º ano, e até ao 30º, é deduzido anualmente o montante de 5% da caução. Entre o 11º e o 30º ano de vigência, o morador tem o direito a que lhe seja devolvido o saldo restante da caução.Com a morte do inquilino cessa o contrato, que não é transmissível.O proprietário só paga IRS pela caução ao fim do 11º ano, quando começa a reter anualmente 5% do valor total. Até lá não é considerada como um rendimento. Já a prestação mensal entra em IRS na categoria de rendimentos prediais, pelo que se lhe aplica a taxa autónoma de 28%, a mesma das rendas. Não beneficia das reduções de IRS agora previstas para os contratos de arrendamento de longa duração. Não há qualquer previsão legal no sentido de o morador poder deduzir ao IRS as prestações pagas.