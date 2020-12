Os contratos de arrendamento dos lojistas vão ser automaticamente prolongados até junho de 2021, estando os senhorios proibidos de denunciar ou cessar os contratos, desde que haja o pagamento da renda. A medida consta de uma proposta de lei do Governo aprovada esta sexta-feira na generalidade no Parlamento com a abstenção do PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal e o voto a favor das restantes bancadas. A votação final global está marcada para dia 22.









“Um contrato que termine em janeiro ou fevereiro, mantém-se até ao final do primeiro semestre de 2021”, precisou o secretário de Estado do Comércio, João Torres.

Para espaços como discotecas, bares ou parques infantis que, por força da lei, “estiveram encerrados desde março e que ainda permaneçam fechados em janeiro, “a prorrogação do contrato vigora por período igual ao da duração da medida de encerramento”, nunca podendo ser inferior a seis meses, esclareceu o governante. Estes empresários podem ainda adiar o início do pagamento das rendas de 2020 e 2021 para janeiro de 2022. A dívida deverá estar regularizada até 31 de dezembro de 2023. Este apoio exclui os estabelecimentos em centros comerciais.





pormenores



Subsídios



Em breve, o Governo vai apresentar uma proposta que atribui um subsídio de renda aos lojistas que sofreram fortes quebras de faturação, anunciou o secretário de Estado.





Linha de crédito



O Executivo tem ainda uma linha de crédito de 100 milhões de euros para inquilinos e senhorios sem restrições de acesso.





Isenção da parte fixa



Foi aprovada uma proposta do PAN que clarifica que a isenção da componente fixa da renda das lojas dos shoppings é retroativa a 13 de março.