Contribuintes aderem ao pagamento do IRS em dívida em prestações com pedido pela net

A dificuldade em agendar marcação para atendimento presencial numa repartição de Finanças não trava os contribuintes de aderirem ao pagamento do IRS em dívida através de um plano de prestações. O requerimento para a adesão a um plano de pagamentos pode ser feito online, através do Portal das Finanças.





“O pedido de pagamento em prestações deve ser apresentado através do Portal das Finanças no prazo de até 15 dias após a data-limite de pagamento do imposto constante da nota de cobrança”, lê-se na informação disponibilizada no site da Autoridade Tributária.





O valor mínimo de cada prestação foi fixado nos 102 euros, o que significa que, para valores mais baixos de IRS a liquidar (entre 204 e 350 euros) o Fisco só permite o pagamento em duas prestações (ver acima).