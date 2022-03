Os contribuintes pagaram cerca de 80% das perdas do Novo Banco (NB) com os ativos abrangidos pelo Acordo de Capitalização Contingente (CCA), através do qual o Fundo de Resolução (FdR) injeta dinheiro no NB. Entre os finais de junho de 2016, data de referência do CCA, e dezembro de 2020, o NB registou perdas acumuladas superiores a 4,36 mil milhões de euros, dos quais mais de 3,4 mil milhões de euros foram cobertos pelo FdR, entidade pública que é acionista do NB.