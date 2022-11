O Novo Banco (NB) vendeu a duas entidades uma dívida de Duarte Lima superior a 5,6 milhões de euros. A dívida do ex-deputado, relativa a créditos que o NB herdou do BES, estava protegida pelo Acordo de Capitalização Contingente (CCA), mecanismo que compensa o NB pelas perdas obtidas com os ativos tóxicos.









