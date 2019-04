Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contribuintes planeiam pagamento de dívidas

Cidadãos e empresas poderão simular e escolher valor da prestação mensal a pagar.

Por João Maltez | 10:12

Os contribuintes com dívidas em fase de execução fiscal à Segurança Social podem, desde esta quinta-feira, escolher um plano de pagamento a prestações através do portal eletrónico daqueles serviços do Estado.



Esta possibilidade abrange quer os cidadãos quer as empresas, mas para isso é preciso que o valor em dívida seja inferior a 50 mil euros.



De acordo com informação avançada pela Segurança Social, o propósito é tornar mais fácil a relação com os contribuintes e evitar deslocações às secções de processo, onde habitualmente a muita afluência obriga a longas esperas.



O planeamento da forma como as dívidas vão poder ser saldadas e o valor das mensalidades a pagar podem ser simulados e definidos através da Segurança Social Direta, para o que é preciso ter uma senha de acesso.



Contudo, para que seja possível recorrer a esta opção, os valores totais em dívida terão de ser inferiores, tal como referido, aos 50 mil euros e, cumulativamente, as dívidas por processo têm de ser abaixo dos cinco mil euros, no caso das pessoas singulares e dos 10 mil euros, quando esteja em causa dívidas de empresas.



De acordo com o Ministério do Trabalho, tutelado por José Vieira da Silva, a medida deverá abranger um universo na ordem dos 100 mil contribuintes.



Esta solução foi criada pelo Instituto de Informática e pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, no âmbito do programa Simplex+.