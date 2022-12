Contribuintes podem pagar até hoje IMI e IUC

Os contribuintes cujos prazos para o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Único de Circulação (IUC) terminavam em 30 de novembro podem fazê-lo até esta sexta-feira, segundo o Ministério das Finanças.

Na quinta-feira, o Ministério das Finanças anunciou em comunicado que devido aos constrangimentos informáticos verificados no Portal das Finanças na manhã de quarta-feira e de modo a salvaguardar os direitos e garantias dos contribuintes, os prazos de pagamento do IMI e do IUC que terminassem a 30 de novembro seriam prolongados até esta sexta-feira.

Segundo a mesma nota, não são devidos juros ou penalidades pelo alargamento dos prazos.

Na quarta-feira, o acesso ao Portal das Finanças esteve temporariamente indisponível, por ter expirado o certificado digital, informou, na altura, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), afastando a existência de qualquer ataque informático.

"Está em curso a renovação dos certificados digitais do Portal das Finanças, por força da qual os respetivos serviços estão temporariamente indisponíveis", especificou a AT, numa nota enviada às redações, salientando que a renovação regular dos certificados de segurança constitui uma medida preventiva e uma boa prática de segurança informática.