Coronavírus cancela investimento previsto em 42% das empresas

Quatro em cada 10 empresas (42%) suspenderam ou cancelaram na totalidade o investimento previsto antes da pandemia. A redução de encomendas e as perspetivas económicas negativas são os motivos que mais pesam na decisão, tomada sobretudo por micro e pequenas empresas.

A conclusão é do último barómetro da Confederação Empresarial de Portugal (CIP). O presidente, António Saraiva, reconhece que os números podem tornar-se maiores: "Vão ser adaptados à avaliação que vai ser feita."

Apenas duas em cada 10 empresas (18%) vão seguir com os investimentos na totalidade. Os restantes 40% decidiram manter parte. Neste último caso, a maior fatia quer colocar, pelo menos, metade do investimento em marcha.

O barómetro mostra que oito em cada 10 empresas consideram insuficientes os programas de apoio já lançados pelo Governo. O mesmo número pretende recorrer a instrumentos de capitalização que permitam relançar ou salvar o negócio.

A CIP estima que sejam precisos "três mil milhões de euros" para aguentar as empresas nesta nova fase. António Saraiva pede ao Governo que avance, sobretudo junto das micro e pequenas empresas, com apoios a fundo perdido. "Até determinados limites, devia ser a fundo perdido. E não dívida em cima de dívida", explicou.



Linhas de crédito não chegam para pedidos

O barómetro da CIP mostra que 42% das empresas pediram financiamento à Banca para lidar com os impactos da pandemia. Ainda assim, a maioria dos que fizeram esse pedido (69%) diz que ainda não recebeu o dinheiro.



António Saraiva explicou que as linhas de crédito anunciadas pelo Governo estão já esgotadas perante as necessidades, deixando micro e pequenas empresas de fora.



As "candidaturas apresentadas", diz, totalizam 10,5 mil milhões de euros, quase o dobro dos 6,2 mil milhões disponíveis.