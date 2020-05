Coronavírus causa quebras recorde na economia do País

As quebras no Produto Interno Bruto (PIB), indicador que mede a riqueza produzida no País, são claras: a pandemia fez a economia contrair a um nível que não se registava desde 2013, quando a ‘troika’ andava por Portugal.De janeiro a março, o PIB nacional teve uma quebra homóloga de 2,4%: a descida das exportações (1,4 pontos percentuais) foi mais acentuada do que a diminuição da procura interna (1 ponto percentual)."A contração da atividade económica reflete o impacto da pandemia Covid-19 que já se fez sentir significativamente no último mês do trimestre", explica o Instituto Nacional de Estatística (INE).A análise à quebra de 3,9% em cadeia permite confirmar outro recorde: a maior quebra entre trimestres desde 1977, segundo a Universidade Católica. O INE realça que, ainda antes do fecho de escolas e de ser decretado o estado de emergência, "existiam já perturbações no funcionamento normal de algumas atividades", em especial a hotelaria e a restauração.O Ministério das Finanças reconheceu que a previsão do INE está "totalmente alinhada" com o Programa de Estabilidade. O gabinete de Mário Centeno realça que este desempenho "interrompe 23 trimestres consecutivos de crescimento" mas realça que a contração é menor do que a registada na Zona Euro.O INE divulga os dados definitivos a 29 de maio.O mês de março registou uma quebra na ordem dos 60% no alojamento turístico. Foram 697,7 mil hóspedes e 1,9 milhões de dormidas.No caso dos turistas estrangeiros, as quebras dos mercados chinês, norte-americano, italiano e espanhol – os mais afetados pelo vírus – foram as mais notórias. Os hotéis e alojamentos locais registaram proveitos de apenas 98,9 milhões de euros.O único destaque positivo vai para o aumento da estada média, de 2,72 noites, provando que quem viajou ficou por mais tempo.