O número de funcionários do Fisco que passaram à reforma, em 2023, quase duplicou face ao ano anterior: segundo as listas mensais de aposentados da Caixa Geral de Aposentações (CGA), em 2023, reformaram-se 605 funcionários da Autoridade Tributária (AT), um aumento de 94% face aos 312 reformados ocorridos, em 2022, segundo o relatório de atividades da AT desse ano.









Ver comentários