No primeiro dia de discussão, na generalidade, do Orçamento do Estado para 2023, António Costa assumiu o choque frontal com a política do Banco Central Europeu (BCE). Antecedendo mais uma subida do preço do dinheiro em 75 pontos percentuais, o primeiro-ministro foi claro: “Sucessivas subidas da taxa de juro não contribuem para o controlo a inflação, contribuem para aumentar o risco de recessão nas economias europeias”.









